«Лаборатория Касперского» готова предоставить властям США исходный код своих продуктов, чтобы доказать отсутствие связей с Кремлем. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на основателя компании Евгения Касперского.

Глава компании также заявил, что готов дать показания комиссии американского Конгресса и перенести часть разработок своей лаборатории на территорию США.

«Если США это нужно, мы можем раскрыть исходный код. Все, что я могу сделать, чтобы доказать отсутствие у нас злого умысла, я сделаю», — подчеркнул он.

В июне американские сенаторы предложили запретить использование продуктов «Лаборатории Касперского» в армейских структурах. По мнению сенатора Джин Шахин, «связи „Лаборатории Касперского“ с Кремлем вызывают серьезные опасения».