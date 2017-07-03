В 2019 году в России планируется протестировать централизованную систему управления отечественным сегментом Сети, которая позволяет анализировать и фильтровать трафик. Об этом сообщает агентство «РБК» со ссылкой на проект программы «Цифровая экономика».

Вдобавок к этому в третьем квартале 2018 года в России собираются ввести в эксплуатацию систему «обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента интернета», а в начале 2019 года планируется разработать прототип национальной системы фильтрации трафика при использовании интернета детьми.

Кроме того, Россия планирует закрепить на международном уровне право государств определять информационную, технологическую и экономическую политику в национальных сегментах интернета. Для этого разработают законопроекты, исключающие «анонимность и безответственность пользователей и безнаказанность правонарушителей в Сети».

Вопросы финансирования программы в документе пока не прописывались. Предполагается, что правительство учредит фонд развития цифровой экономики с ежегодным бюджетом в 100 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на финансирование разработчиков систем анализа и фильтрации трафика и антивирусов. Последние планируется предустанавливать на все компьютеры.

Из программы следует, что к 2024 году в России должны появиться как минимум десять высокотехнологичных и конкурентоспособных на глобальном рынке предприятий, работающих в сфере больших данных, квантовых и нейротехнологий, промышленного интернета, робототехники, виртуальной и дополненной реальности, блокчейна и других. Вдобавок к этому планируется разработать десять цифровых платформ для основных отраслей экономики, включая цифровое здравоохранение, цифровое образование и «умный» город. К этому же времени в России должны появиться 500 малых и средних IT-предприятий. Для обеспечения их кадрами вузы будут ежегодно выпускать по 120 тысяч специалистов в сфере высоких технологий.

Подготовкой программы развития цифровой экономики в России по поручению президента страны Владимира Путина занималось министерство связи и массовых коммуникаций. Ее уже направили на повторное рассмотрение.