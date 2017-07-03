Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «Межтопэнергобанк» сообщает о затруднениях при осуществлении расчетов. Об этом сообщается на сайте компании.

«Финансовое состояние банка стало менее стабильным под влиянием ряда факторов, обусловленных негативной рыночной ситуацией, в частности в строительной сфере. Сокращение прибыли и увеличение объема просроченной задолженности также стало следствием отказа от исполнения своих обязательств крупными заемщиками», — говорится на сайте.

В банке рассказали, что, несмотря на проблемы, банк «до прошедшей недели своевременно и точно исполнял поручения клиентов, поддерживая ликвидность на необходимом уровне». Однако после негативных сообщений о финансовом состоянии банка возросла нагрузка на информационные системы, которые не смогли обработать критический объем запросов.

Банк обращает внимание, что сейчас все средства, находящиеся на счетах, в полном объеме отражены в информационных системах, балансе, обязательных реестрах. Однако возможность распорядиться ими сейчас затруднена. Также в сообщении подчеркивается, что системы дистанционного обслуживания работают в информационном режиме.

Ранее сообщалось, что Межтопэнергобанк приостановил работу своих отделений в столице и регионах из-за технического сбоя в программном обеспечении и возросшего числа обратившихся за деньгами клиентов. Компания не принимала заявки на обслуживание вкладов и кредитов как от физических, так и от юридических лиц.