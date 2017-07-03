С конца февраля 2017 года иностранные инвесторы вывели из российских акций более 1,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research.

Отток капитала достиг максимума с начала 2014 года. При этом инвесторы продолжают сокращать вложения в фонды, ориентированные на российский рынок. По основанным на информации «Ренессанс капитала» оценкам, в период с 21 по 28 июня из таких фондов вывели более 83 миллионов долларов. В результате российский рынок акций оказался среди аутсайдеров.

Главная причина — неоправдавшиеся ожидания инвесторов относительно сближения России и США. Также упоминается конфликт «Роснефти» и АФК «Система», падение цен на нефть и низкая эффективность соглашения ОПЕК о снижении нефтедобычи.

Издание уточняет, что наибольший объем средств российские фонды теряли в 2013 году, когда за семь месяцев инвесторы вывели 2,47 миллиарда долларов.

Одновременно с этим эксперты EPFR уточняют, что инвестиции в активы других развивающихся стран, наоборот, увеличиваются. Так, с 26 июня по 2 июля фонды таких рынков привлекли почти 1,9 миллиарда долларов, а за четыре месяца — почти 28 миллиардов долларов.