До конца 2017 года компания Disney откроет четыре магазина игрушек в Москве, а также по одному магазину в Санкт-Петербурге и Сочи. Об этом сообщает агентство RNS.

Первый магазин «Disney Игрушки» откроется в столице осенью 2017 года. Под все точки планируется выбирать помещения площадью от 200 до 600 квадратных метров «в самых крупных и популярных торговых центрах».

Россия — единственный рынок, на котором компания Disney решила развиваться в партнерстве с местным оператором. Им выступила компания Ideas4Retail, основанная в 2011 году Александром Мамутом и Евгением Бутманом. Она уже управляет сетями магазинов игрушек Hamleys, Imaginarium и магазинами товаров для кухни Cook House.