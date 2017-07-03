Москва заняла первое место в списке регионов с самыми высокими долгами в сфере жилищно-коммунальных услуг, подлежащих принудительному взысканию. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов.

По данным ведомства, в 2016 году на учете находились 4 миллиона исполнительных производств о взыскании задолженности на сумму более 91 миллиарда рублей. По состоянию на 1 мая 2017 года в Москве на одно дело о взыскании приходится 62,6 тысячи рублей задолженности.

«В Москве больше дорогого комфортного жилья, чем в любом другом субъекте или населенном пункте Российской Федерации. Рост задолженностей мы наблюдаем именно в таком жилье, а не в типовом или муниципальном», — заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

На втором и третьем местах рейтинга оказались Ханты-Мансийский автономный округ и Камчатский край.