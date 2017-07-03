Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: регистрация Ждуна, крупнейшая прачечная в России, «лапка геккона» от NASA, доступный электрокар и другие новости.

Доступный электрокар

Первый серийный экземпляр самого доступного электрокара компании Tesla Motors — Model 3 — сойдет с конвейера 7 июля. Первые 30 заказчиков получат автомобили в конце месяца, 28 июля. Затем объемы выпуска вырастут: в августе соберут около 100 машин, в сентябре — более 1 500, а к декабрю планируется производить до 20 тысяч электрокаров ежемесячно.

Model 3 passed all regulatory requirements for production two weeks ahead of schedule. Expecting to complete SN1 on Friday — Elon Musk (@elonmusk) 3 июля 2017 г.

Tesla уже зарегистрировала более 400 тысяч предзаказов на свой самый дешевый электромобиль. Цены на него будут начинаться примерно от 35 тысяч долларов.

Инвестиции «Яндекса»

Портал «Авто.ру», принадлежащий «Яндексу», выкупил у издательского дома Hearst Shkulev Media базы данных, программное обеспечение, товарные знаки и 33 домена региональных порталов с объявлениями о продаже автомобилей. «Яндекс» будет развивать порталы и обеспечивать для них трафик. Сумму сделки стороны не раскрывают. По данным источника, она могла составить около 500 миллионов рублей.

Продажи Tesla в России

В столичном регионе в январе-мае куплено 11 электромобилей Tesla. По данным аналитического агентства «Автостат», по итогам пяти месяцев 2017 года объем рынка электромобилей Tesla в России составил 15 машин. Это на 25 % больше по сравнению с результатом 2016 года, когда было продано 12 штук.

Больше всего электрокаров покупают в Москве и Подмосковье, на долю которых суммарно пришлось порядка 75 % от общего объема продаж. Также по одному электромобилю Tesla приобрели жители Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и Хабаровска.

Регистрация Ждуна

Компания «Си Ди Лэнд Контакт», одним из учредителей которой является продюсер Юрий Цейтлин, запатентует изображение скульптуры «Ждун» в качестве товарного знака. Ранее «Си Ди Лэнд Контакт» подала заявку на регистрацию словесного обозначения «Ждун».

Крупнейшая прачечная в России

Специализирующаяся на аренде и обработке текстильных изделий компания Cotton Way, миноритарным акционером которой является актер Геннадий Хазанов, построит в Подмосковье крупнейший в России комплекс промышленной обработки белья. Общая площадь проекта — 8 500 квадратных метров. Участок нашли в Химках, на пересечении Ленинградского и Вашутинского шоссе.

Объем инвестиций составляет 1,5 миллиарда рублей в течение трех-четырех лет. Половина этих средств пойдет на оборудование.

«Лапка геккона» от NASA

Инженеры NASA и Стэнфордского университета разработали систему захвата объектов в космосе, которая по принципу действия похожа на лапу геккона. Устройство способно захватывать объекты различной формы. Специалисты планируют использовать доработанную версию системы для очистки орбиты Земли от космического мусора.