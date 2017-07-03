Аналитики Reuters не верят в реалистичность планов Минэкономразвития по двухпроцентному росту ВВП в 2017 году. Об этом сообщает «РБК».

По мнению экспертов, прирост ВВП России за 2017 год составит 1,3 %, тогда как Минэкономразвития рассчитывает на 2 %. Месяц назад аналитики говорили о 1,4 %.

Специалисты полагают, что рост зарплат в России на конец этого года составит 2,9 %: он, в свою очередь, будет способствовать увеличению потребительских расходов. Тем не менее, по словам опрошенных аналитиков, динамика восстановления в разных сегментах экономики пока остается слабой и неравномерной.