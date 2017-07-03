В московском банке «Премьер кредит» ввели ограничения на выдачу вкладов. Об этом со ссылкой на пресс-службу кредитной организации сообщает «РБК».

«На любую сумму сейчас наложены ограничения, для получение средств по вкладу требуется подъехать в офис и написать заявление, затем в порядке очереди будут выдаваться денежные средства по мере того, как они будут поступать в банк. Максимальная сумма по получению процентов от вклада — 20 тысяч рублей», — заявили изданию в банке.

RNS в колл-центре банка рассказали, что письменное заявление необходимо оставлять для получения суммы, которая превышает 20 тысяч рублей.