Министр сельского хозяйства Александр Ткачев предсказал потерю 1–2 % ВВП в год из-за глобального потепления. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза.

По словам Ткачева, скорость потепления на территории России в 2,5 раза превышает среднюю по миру. Наибольшие риски при этом несет сфера сельского хозяйства, подчеркнул министр.

Глава Минсельхоза также отметил, что Россия разрабатывает национальную стратегию по адаптации к изменению климата и регулированию выбросов парниковых газов.