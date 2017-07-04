Межтопэнергобанк, приостановивший обслуживание клиентов и проведение операций из-за нехватки денег, закрыл часть офисов по всей стране. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Остальные подразделения банка работают по сокращенному графику и только в консультационном режиме. В них клиенты банка могут получить информацию и выписки о состоянии счетов и операциях по ним, а также осуществить внутрибанковские безналичные переводы и совершить приходные операции, в том числе для погашения кредитов.

Информация о порядке предъявления требований на получение денег, находящихся на счетах, вкладах и картах будет опубликована в ближайшее время на официальном сайте банка.

В конце июня стало известно, что Межтопэнергобанк приостановил работу своих отделений в столице и регионах из-за технического сбоя в программном обеспечении и возросшего числа обратившихся за деньгами клиентов. Компания не принимала заявки на обслуживание вкладов и кредитов как от физических, так и от юридических лиц. Впоследствии в банке уточнили, что у него возникли проблемы с ликвидностью.

По данным портала «Банки.ру», ключевыми владельцами Межтопэнергобанка являются его топ-менеджеры. Помимо Москвы, он также работает в Санкт-Петербурге, Твери, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Красноярске, Самаре, Ростове-на-Дону и еще нескольких городах России. По размеру активов компания занимает 107-е место в банковской системе страны.