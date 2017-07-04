Британский бренд магазинов женских аксессуаров Accessorize уходит с российского рынка. Об этом сообщает агентство RNS.

Магазины Accessorize, расположенные в крупных торговых центрах Москвы, в том числе в «Охотном ряду», «Метрополисе», «Афимолл Сити» и «Гагаринском», уже закрылись. Некоторые из них не работают уже несколько недель. Сейчас у сети осталась всего одна точка в торговом центре «Европейский». По словам сотрудников, она тоже «работает последние дни», потому что «бренд закрывается».

Британская компания Monsoon Accessorize развивала в России бренды Monsoon, Monsoon Сhildren и Accessorize. Она вышла на местный рынок в 2002 году через франшизу, а в 2004-м начала заниматься магазинами самостоятельно. Весной 2016 года ретейлер решил отойти от дел в России и передал права на развитие своих брендов компании Podium Market. На тот момент Monsoon Accessorize принадлежало 70 магазинов на территории страны.

В июне стало известно, что Podium Market прекращает свою розничную деятельность, а магазины бренда переходят сети Stockmann. По данным RNS, развитием брендов Monsoon Accessorize в России теперь может заняться новый партнер.