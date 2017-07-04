Десятки столичных гостиниц завышали цены перед Кубком конфедераций. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии со ссылкой на данные ценового мониторинга отелей, проведенного департаментом спорта и туризма Москвы.

«В первый месяц мониторинга мы проверили более тысячи гостиниц различных категорий звездности. В 57 из них были выявлены нарушения. Цены за номера завышали в среднем на 20–30 %», — сообщил руководитель департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

Чаще всего эмбарго на повышение цен нарушали гостиницы с тремя-четырьмя звездами. Проверяющие выявили 35 таких случаев. Также на ценах спекулировали 14 двухзвездочных отелей и одна гостиница с одной звездой. Кроме того, обнаружили семь пятизвездочных гостиниц, не выполнявших требования к ценовой политике.

Владельцы всех этих отелей получили предупреждения с требованием скорректировать цены на сайтах бронирования. Во время проведения Кубка конфедераций это успели сделать 30 из 57 организаций. Все гостиницы-нарушители пройдут проверку межведомственной рабочей группы, в которую, помимо городского департамента спорта и туризма, входят представители префектур, столичного главка МВД и Роспотребнадзора. Вдобавок к этому власти оштрафуют гостиницы, которые не только завысили цены, но и успели сдать номера по таким прайсам. Они нарушили порядок ценообразования по статье 14.6 КоАП РФ.

Максимальная стоимость гостиничного обслуживания в отелях на время проведения Кубка конфедераций ФИФА — 2017 и ЧМ-2018 во всех городах, которые принимают турниры, фиксируется постановлением правительства. В частности, с 18 мая по 2 августа 2017 года в Москве номера экономкласса в отелях без категории не должны стоить дороже 3 280 рублей в сутки, в однозвездочных — 6 570 рублей, в трехзвездочных — 10 750 рублей в сутки. В эту стоимость входит комиссия агентств или систем онлайн-бронирования, а также завтрак, если он включен в базовый тариф.

Департамент спорта и туризма города отслеживает данные о ценах на сайтах гостиниц и в системах онлайн-бронирования в интернете, чтобы выявить нарушения постановления. Мониторинг начался 18 мая и завершится 2 августа.

На данный момент классифицированы 1 086 гостиниц. Категория «пять звезд» присвоена 30 гостиницам, четырехзвездочными признаны 82 отеля, трехзвездочными — 212. Также в Москве работают 110 двухзвездочных и 46 однозвездочных гостиниц, а без звезд — 606 отелей.