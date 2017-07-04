Почти 60 гостиниц в Москве завышали цены перед Кубком конфедераций
Десятки столичных гостиниц завышали цены перед Кубком конфедераций. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии со ссылкой на данные ценового мониторинга отелей, проведенного департаментом спорта и туризма Москвы.
«В первый месяц мониторинга мы проверили более тысячи гостиниц различных категорий звездности. В 57 из них были выявлены нарушения. Цены за номера завышали в среднем на 20–30 %», — сообщил руководитель департамента спорта и туризма Николай Гуляев.
Чаще всего эмбарго на повышение цен нарушали гостиницы с тремя-четырьмя звездами. Проверяющие выявили 35 таких случаев. Также на ценах спекулировали 14 двухзвездочных отелей и одна гостиница с одной звездой. Кроме того, обнаружили семь пятизвездочных гостиниц, не выполнявших требования к ценовой политике.
Владельцы всех этих отелей получили предупреждения с требованием скорректировать цены на сайтах бронирования. Во время проведения Кубка конфедераций это успели сделать 30 из 57 организаций. Все гостиницы-нарушители пройдут проверку межведомственной рабочей группы, в которую, помимо городского департамента спорта и туризма, входят представители префектур, столичного главка МВД и Роспотребнадзора. Вдобавок к этому власти оштрафуют гостиницы, которые не только завысили цены, но и успели сдать номера по таким прайсам. Они нарушили порядок ценообразования по статье 14.6 КоАП РФ.
Максимальная стоимость гостиничного обслуживания в отелях на время проведения Кубка конфедераций ФИФА — 2017 и ЧМ-2018 во всех городах, которые принимают турниры, фиксируется постановлением правительства. В частности, с 18 мая по 2 августа 2017 года в Москве номера экономкласса в отелях без категории не должны стоить дороже 3 280 рублей в сутки, в однозвездочных — 6 570 рублей, в трехзвездочных — 10 750 рублей в сутки. В эту стоимость входит комиссия агентств или систем онлайн-бронирования, а также завтрак, если он включен в базовый тариф.
Департамент спорта и туризма города отслеживает данные о ценах на сайтах гостиниц и в системах онлайн-бронирования в интернете, чтобы выявить нарушения постановления. Мониторинг начался 18 мая и завершится 2 августа.
На данный момент классифицированы 1 086 гостиниц. Категория «пять звезд» присвоена 30 гостиницам, четырехзвездочными признаны 82 отеля, трехзвездочными — 212. Также в Москве работают 110 двухзвездочных и 46 однозвездочных гостиниц, а без звезд — 606 отелей.
КомментарииПодписаться