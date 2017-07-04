С вводом нового графика ОАО «РЖД» планирует начать продавать билеты на поезда дальнего следования за 120 дней до даты отправления. Об этом сообщает агентство «Москва».

«РЖД рассматривает возможность ввода нового графика в декабре, в результате чего может быть введена глубина продаж билетов на поезда дальнего следования — 120 суток», — рассказал начальник департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД» Максим Шнейдер.

Он отметил, что таким образом в декабре откроется продажа билетов на апрель.