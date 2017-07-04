Продюсеров ежедневного общественно-политического ток-шоу «Время покажет» на Первом канале уличили в том, что они привлекают новую аудиторию с помощью интернет-ботов. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Так, 20 июня ведущие шоу Екатерина Стриженова и Анатолий Кузичев объявили в прямом эфире о запуске эксперимента: зрители смогут общаться с гостями студии и самими ведущими с помощью Twitter. «Мы вышли на широкую дорогу интерактива», — заявил Кузичев. Самые интересные твиты зрителей редакторы передачи показывают в эфире.

Однако, как выяснили «Ведомости», подавляющее большинство сообщений в аккаунте шоу @Vremya_Pokazhet отправляли пользователи Twitter, крайне похожие на ботов, имитирующих поведение реальных людей.

Издание изучило около 40 профилей, сообщения из которых показали в эфире шоу в пятницу, 30 июня. Большинство из них зарегистрированы в июне 2017 года. У таких пользователей минимальное количество подписок и твитов. Более того, у многих таких пользователей все твиты — это сообщения для @Vremya_Pokazhet.

Помимо пользователей из России, среди таких аккаунтов «Ведомости» обнаружили пользователей, якобы живущих на Украине, в Германии и в Объединенных Арабских Эмиратах.

В свою очередь представитель Первого канала заявил газете, что компания разберется в ситуации. «Использование ботов ни в коем случае не является политикой компании», — сказал собеседник «Ведомостей».

Первым об использовании Первым каналом подозрительных аккаунтов в Twitter сообщил Telegram-канал «Методичка». Анонимные авторы канала изучили эфир четырех выпусков шоу и обнаружили, что аккаунты многих пользователей Twitter, чьи сообщения показываются в эфире, зарегистрированы в день начала эксперимента — 20 июня. Темой обсуждения этих выпусков часто была ситуация на Украине. Такие «новые» пользователи писали прежде всего антиукраинские сообщения, которые и показывали на экране редакторы шоу.