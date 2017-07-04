Министерство юстиции РФ просит Верховный суд ликвидировать ассоциацию общественных объединений «Международная конфедерация союзов художников» после внеплановой проверки. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ходе проверки было установлено, что ассоциация «нарушает положения действующего законодательства РФ, а также положения собственного устава».

В собственности МКСХ находится выставочное объединение «Центральный дом художника» на Крымском Валу. Если организация будет ликвидирована, ее имущество может быть обращено в доход государства.