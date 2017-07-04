«Почта России» создаст собственную платежную систему и потратит на ее разработку до 1,417 миллиарда рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте госзакупок.

Система разрабатывается «Почтой России» для создания новых каналов по предоставлению платежных услуг через банки, розничные сети, терминалы самообслуживания и мобильные каналы. Сервис позволит оплачивать штрафы и налоги, товары на «Почта Маркете», доставку посылок и мелких пакетов, в том числе из интернет-магазинов, а также коммунальные и другие услуги.

Закупка предприятия предусматривает также «выполнение работ по развитию прикладного программного обеспечения ГИС ЖКХ». При этом «Почта России» является оператором данной системы.

Заявки от претендентов принимаются до 21 июля. Подведение итогов намечено на 9 августа. Основные мероприятия по созданию платежной системы «Почты России» планируется завершить к середине 2018 года.