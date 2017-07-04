Федеральная налоговая служба исключила из новой редакции черного списка офшоров Британские Виргинские острова. Об этом сообщают «Ведомости». Это означает, что в стране готовы предоставлять информацию ФНС либо уже делают это.

Кроме Британских Виргинских островов, в черный список не внесли Южную Корею, которую ведомство сочло непрозрачным офшором в 2016 году. Газета отмечает, что Британские Виргинские острова — один из самых популярных офшоров в России и в мире из-за гибкого корпоративного законодательства. Партнер KPMG Анна Воронкова утверждает, что сложно найти группу компаний, у которой нет или не было структуры на Британских Виргинских островах.

Партнер PwC Наталья Кузнецова однако отметила, что популярность Виргинских островов у компаний из России в последнее время значительно снизилась. В основном там остались личные кошельки бизнесменов.