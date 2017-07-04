Тинькофф банк начал формировать сеть собственных банкоматов. Об этом сообщил основатель банка Олег Тиньков на своей странице в Instagram.

Публикация от Oleg Tinkov (@olegtinkov) Июл 3 2017 в 9:45 PDT

Банк уже установил свой первый собственный банкомат в торговом центре «Водный» в Москве. Ранее банк пользовался банкоматами партнеров.

В марте 2017 года Тиньков подтвердил начало установок банкоматов Тинькофф банка. «В этом году мы ставим некоторое количество банкоматов. Своя банкоматная сеть будет в больших городах. Мы понимаем, где наши клиенты находятся, где они снимают деньги, и там будут стоять наши банкоматы», — рассказал банкир.