Клиенты Райффайзенбанка пожаловались на сложности с проведением операций. В частности, они не смогли получить доступ к банковским онлайн-сервисам, а некоторые из них не смогли снять деньги в банкоматах. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

‼️📢Сейчас наблюдаются сложности с доступом к онлайн-сервисам, банкоматам и проведению операций. Упорно работаем над восстановлением. — Райффайзенбанк (@Raiffeisen_Ru) July 4, 2017

Пока восстанавливаем работу. Извините за неудобства :( — Райффайзенбанк (@Raiffeisen_Ru) July 4, 2017

Сотрудники банка рассказали «РБК», что в центральном офисе отключились все компьютеры. В результате около получаса был недоступен сайт банка и приостановилась работа интернет-банка.

Представитель пресс-службы Райфайзенбанка Марья Крохалева рассказала, что «временная недоступность сервисов банка связана с внутренним техническим сбоем, который мы оперативно устраняем. Все клиентские сервисы будут восстановлены в течение нескольких часов».