Банк «Легион» заявил о затруднениях в проведении расчетов. Об этом сообщается на сайте банка.

Все находящиеся на счетах средства отражены в информационных системах в полном объеме, однако возможность распорядиться ими сейчас затруднена. В организации отметили, что финансовое положение банка «стало менее стабильным под влиянием ряда факторов, обусловленных негативной рыночной ситуацией».

В компании рассказали, что, несмотря на проблемы, банк «до прошедшей недели своевременно и точно исполнял поручения клиентов, поддерживая ликвидность на необходимом уровне». Однако после негативных сообщений о финансовом состоянии банка возросла нагрузка на информационные системы, которые не смогли обработать критический объем запросов.

Банк «Легион» основан в 1994 году. По версии «Интерфакса», компания занимает 145-е место в банковской системе страны по размеру активов.

Ранее о нехватке денег на обслуживание клиентов заявил Межтопэнергобанк.