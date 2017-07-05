Депутаты Госдумы попросили президента России Владимира Путина допустить киргизских водителей к работе на территории страны, несмотря на наличие у них только иностранных водительских прав. Трансляция с заседания нижней палаты парламента велась на ее официальном сайте.

Депутаты предлагают сделать для киргизов исключение из закона, который вступил в силу 1 июня 2017 года. Он запрещает профессионально работать водителями тем, у кого нет российских водительских прав.

В тексте обращения сказано, что русский язык закреплен в Конституции Киргизии как официальный, а значит, киргизы хорошо владеют им и изучали на нем правила дорожного движения. За обращение к президенту проголосовали все 406 депутатов.

Владимир Путин уже отреагировал на обращение парламентариев. Он поддержал идею о признании в России киргизских водительских прав. Теперь Госдуме предстоит решить, каким именно способом скорректировать законодательство.

Введение запрета на работу водителем без прав российского образца неоднократно откладывалось с 2013 года, но с 1 июня ограничения все-таки вступили в силу. Теперь работодателей, допустивших за руль сотрудников без российских водительских прав, могут оштрафовать на 50 тысяч рублей. Запрет распространяется на водителей такси, маршруток и грузовиков.