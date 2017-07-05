«Яндекс» начал проводить закрытый эксперимент по автоматическому созданию рекламных видеороликов длительностью до 15 секунд на основе текстов контекстных объявлений рекламодателей, которые пользуются системой «Директ». Об этом со ссылкой на представителей компании сообщает Vc.ru.

«Яндекс» размещает ролики на собственных площадках, а также на сайтах партнеров своей рекламной сети, в частности, в онлайн-кинотеатре ivi и «СТС Медиа», уточнила в разговоре с «Ведомостями» руководитель видеопроектов компании Наталья Гришкина. При создании роликов используются около 400 видеоподложек. Рекламодатель добавляет на видео заголовок, текст объявления, ссылку на свой сайт и кнопку перехода, а также включает или выключает звук в ролике.

Для участия в эксперименте рекламодателям нужно отправлять заявки специалистам «Яндекса». Видеодополнения можно включать на все кампании сразу и на конкретные объявления. Создание роликов — бесплатное.