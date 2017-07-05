Фонд кино подал иск в Арбитражный суд Москвы к кинокомпании Enjoy Movies на сумму 50,8 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство «Москва».

Фонд кино потребовал сумму со студии Enjoy Movies, которая сняла такие фильмы, как «Беременный», «Тот еще Карлосон!», «Мафия: игра на выживание», «Защитники» и другие. Причина иска не указана.

Как стало известно ранее, кинокомпания Enjoy Movies заявила о намерении подать иск о банкротстве. Среди ее кредиторов указывались Фонд кино и министерство культуры.