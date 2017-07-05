Российское подразделение международной аудиторско-консалтинговой группы Baker Tilly составило рейтинг интеллектуальных компаний России, ранжированный по критерию доли интеллектуального капитала в совокупных активах бизнеса. Результаты исследования приводит «РБК».

Место Компания Доля интеллектуального капитала

Mail.ru Group 92 %

«Яндекс» 77 %

«Магнит» 65 %

«Северсталь» 60 %

«Уралкалий» 60 %

«Мечел» 59 %

«Норильский никель» 58 %

X5 Retail Group 57 %

Polymetal 57 %

МТС 52 %

Последние места в рейтинге заняли «Объединенная вагонная компания», АЛРОСА, «Мегафон», «Юнипро» и Evraz. «Рейтинг интеллектуальных компаний составлялся исходя из того, что интеллектуальный капитал представляет собой синергетический феномен, то есть он формируется не путем простого сложения своих отдельных частей, но как свойство их взаимодействия. Носители интеллектуального капитала организации — это сотрудники, структуры, клиенты», — рассказали авторы исследования.

По их словам, этот показатель измерить сложно. Аналитики Baker Tilly косвенным путем попытались выделить в составе рыночной стоимости компании, торгующейся на бирже, нематериальную часть. Они вычитали из рыночной стоимости чистые материальные активы — то есть здания, оборудование и запасы, рассказал партнер «Бейкер Тилли Россия» Александр Иванов.

Получившаяся цифра и называется стоимостью интеллектуального капитала. Главным критерием распределения компаний в списке для Baker Tilly была «доля интеллектуального капитала в совокупных активах».