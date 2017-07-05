Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: новые правила ввоза смартфонов Xiaomi, электрокар от Jaguar, робогрузовик без кабины, уязвимость сетей 4G и другие новости.

Голосовой помощник Alibaba

Китайский холдинг Alibaba Group официально представил собственного домашнего помощника. Беспроводная колонка Tmall Genie X1, в которую встроен голосовой помощник AliGenie, будет продаваться по цене 499 юаней — 73 доллара. Продажи стартуют 8 августа. Пока его будут продавать только в Китае.

Tmall Genie X1 Tmall Genie X1

Изменения в Volvo

Автопроизводитель Volvo Cars заявил, что с 2019 года все его легковые автомобили будут оснащаться электрическим или гибридным двигателем. Volvo — первый крупный производитель автомобилей, который откажется от машин, оснащенных только двигателями внутреннего сгорания. До 2021 года Volvo планирует запустить производство пяти новых моделей с электрическим двигателем. Две из них выйдут под маркой Polestar.

Уязвимость сетей 4G

Специалисты компании Positive Technologies, специализирующейся на анализе уязвимостей информационных систем, обнаружили в сетях 4G возможность перехвата СМС-сообщений абонентов. С помощью найденных уязвимостей злоумышленники способны раскрыть местоположение абонента, перехватить его СМС-переписку, а также совершать DoS-атаки на пользователей и оборудование операторов. Операторы связи МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» заявили, что борются с подобными атаками.

Новые правила ввоза смартфонов Xiaomi в Россию

Федеральная таможенная служба получила право пропускать в Россию посылки с AliExpress, в которых содержатся смартфоны Xiaomi для физлиц. Это стало возможным после разрешения от владельца прав на бренд Xiaomi в России. В таможне предупредили, что ввозить в Россию можно только штучные заказы смартфонов Xiaomi.

Электрокар от Jaguar

Производитель автомобилей класса люкс Jaguar в 2018 году выпустит собственный пятиместный электромобиль. Электрокар будет оснащен аккумулятором мощностью 90 киловатт в час, который будет питать два электродвигателя мощностью 200 лошадиных сил. На одном заряде батареи автомобиль сможет проехать до 350 километров. Стоимость электрокара будет начинаться от 50 тысяч долларов.

Jaguar Jaguar Jaguar Jaguar

Робогрузовик без кабины

Шведская компания Einride представила полноразмерный прототип роботизированного грузового фургона T-pod. T-pod может перевезти за раз до 20 тонн груза или до 15 стандартных грузовых паллет, дальность хода робогрузовика на одной зарядке составляет 200 километров. Ожидается, что в 2017 году построенный прототип испытают разработчики, а первое коммерческое применение T-Pod начнется в 2020 году.