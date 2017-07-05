Англоязычная газета The Moscow Times закрыла бумажную версию. Так, последний печатный номер выходит 6 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте издания.

Главный редактор издания Михаил Фишман рассказал «Ведомостям», что это будет последний номер газеты, выпущенный им в качестве главного редактора. Он отметил, что это последние несколько дней в издании и что новый владелец будет развивать проект со своей командой.

В начале июня было объявлено, что основатель Independent Media Дерк Сауэр станет соучредителем The Moscow Times. По словам Демьяна Кудрявцева, представителя владельца издания, Сауэр станет председателем нового фонда, а также займется операционным управлением.