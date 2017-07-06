На сервисе «Авто.ру» выставили на продажу автомобиль Mercedes Benz S-Klasse, бронированный лимузин Pullman 1995 года выпуска с пробегом 89 700 километров. В объявлении говорится, что именно на этой машине с момента ее выпуска и до конца своей жизни ездил Борис Ельцин.

Первый из серии в 27 машин, автомобиль экспонировался на Франкфуртском автосалоне в сентябре 1995 года и был предназначен для канцлера Гельмута Коля. Политик отказался от машины и передал ее своему другу Борису. Сегодня «мерседес» находится в частной коллекции с оригинальными документами Гаража особого назначения (структуры ФСО). По словам владельца, автомобиль полностью исправен и не требует ремонта.

Фото: «Авто.ру»

Владелец оценил раритет почти в 34 миллиона рублей. Бронированный Pullman 2010 года без политической истории можно купить за 12 миллионов рублей.