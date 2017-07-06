Компания CD Land Юрия Цейтлина приобрела у голландской художницы Маргрит ван Брифорт права на использования бренда «Ждун» в России и СНГ. Об этом со ссылкой на самого Цейтлина сообщает информагентство «Москва».

«Мы будем различным крупным компаниям лицензировать образ Ждуна для производства товаров народного потребления и рекламы. Несколько компаний под этим брендом будут делать посуду, игрушки, канцелярию. Кроме того, сейчас одна из ведущих коммерческих мультипликационных компаний приобрела у нас права на съемку мультипликационного сериала со Ждуном. Также он будет вести свой видеоблог. Также несколько футбольных организаций признали Ждуна альтернативным футбольным символом чемпионата мира по футболу 2018 года, символом болельщиков, и он вместе с ними будет ждать правильных голов», — заявил Цейтлин.

Цейтлин отказался сообщать коммерческие детали приобретения лицензии. CD Land подала в Роспатент заявку на регистрацию в России бренда и изображения Ждуна.