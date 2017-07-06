Минюст разместил на портале проектов правовых актов законопроект, закрепляющий в законе «О занятости населения в Российской Федерации» определение самозанятых граждан. Об этом сообщает «Коммерсант».

В документе говорится, что самозанятыми могут называться граждане, достигшие 16-летнего возраста, которые «самостоятельно на свой риск» оказывают услуги или выполняют работы для физических лиц «для систематического получения прибыли».

Замечается, что они не могут быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели и должны предоставлять в налоговую службу уведомления об осуществлении указанной деятельности.

О разработке законопроекта стало известно в мае. Тогда в министерстве пояснили, что его основная цель — установить отличие самозанятых граждан от индивидуальных предпринимателей и граждан, осуществляющих деятельность по трудовому договору.