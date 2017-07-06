Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: механизированный протез большого пальца 3D, статус роботов в России, отечественная криптовалюта и другие новости.

Роботы-барсуки для прокладки труб

Разработчики из лаборатории RoboticsLab Мадридского университета имени Карлоса III разрабатывают робота, который сможет передвигаться под землей. Такие роботы будут оставлять длинные вертикальные и горизонтальные «норы», которые будут использоваться для прокладки труб или кабелей. Проект уже получил частичное финансирование Евросоюза.

схема робота-барсука/BADGER Project

Мясная криптовалюта

В Татарстане запускают новую криптовалюту ИТкоин, которая обеспечена мясом племенных бычков. По словам создателя криптовалюты Дениса Рындина, стоимость ИТкоина привязана к стоимости мяса племенных бычков, что позволит избежать резких скачков курса.

Нейросеть-художник

Ученые из Ратгерского университета в Нью-Джерси создали нейросеть, которая проанализировала все известные стили живописи и научилась генерировать изображения, непохожие ни на один из них. Нейросеть тренировали на базе данных WikiArt, которая содержит более чем 80 тысяч картин, написанных тысячей разных художников в ХV–ХХ веках.

Примеры изображений, сгенерированных креативной нейросетью. Elgammal et al. / arXiv 2017

Механизированный протез большого пальца 3D

Даниэль Клод, выпускница Королевского колледжа искусств Великобритании, в рамках дипломного проекта создала механизированный протез дополнительного большого пальца руки. Она напечатала палец на 3D-принтере. The Third Thumb поможет при игре на гитаре, а также позволит носить больше предметов в одной руке.

Статус роботов в России

В России роботов могут приравнять к животным и юридическим лицам. Подобные нормы разрабатываются в рамках закона о робототехнике. Сейчас текст концепции отправлен в научные организации. Кроме того, к нему возник интерес в Госдуме. Предполагается, что ко второму кварталу 2019 года должны быть отрегулированы законодательные вопросы искусственного интеллекта и робототехники.

Согласно законопроекту, предполагается, что роботы не могут стать субъектами права из-за отсутствия эмоций. Однако устройства схожи с животными — машины могут действовать автономно. Робот — это особая юридическая конструкция, что делает его похожим на юридическое лицо. Поэтому концепция не исключает создания реестра таких устройств, который станет аналогом ЕГРЮЛ.

Новинки на ТНТ4

Телеканал ТНТ4, полтора года вещающий исключительно на архивах ТНТ, начнет показывать оригинальный контент. В частности, речь идет о комедийном шоу «Деньги или позор». Оно будет состоять из девяти выпусков и стартует в июле. Его разработала производящая контент для ТНТ студия Comedy Club Production. При этом еще три оригинальных проекта готовятся к выходу.