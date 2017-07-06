В интернете появился вирус, который незаметно подписывает пользователей смартфонов на платные сервисы. Об этом сообщила «Лаборатория Касперского» The Village.

Так, троянский вирус Xafekopy сам кликает с зараженного устройства по ссылкам и вводит тест для распознавания человека. Также вирус способен отправлять СМС. Зловред использует JavaScript-файлы, что роднит его с троянцем Ztorg. Более того, названия некоторых методов в этих файлах совпадают у обеих программ. Эксперты полагают, что создатели одного троянца могли купить или украсть файлы у создателей другого. Код самих троянцев при этом разный.

В компании отметили, что вирус создали китайские разработчики. Вирус нацелен на жителей России и Индии, сейчас им заражены уже 3,8 тысячи устройств.

«Российская версия зловреда умеет заходить на сайты четырех крупнейших операторов сотовой связи в стране и получать подтверждение подписки на платные сервисы», — говорится в сообщении компании.

Вредоносные приложения распространяются через рекламные сети под видом полезных программ.