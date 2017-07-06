Начал свою работу проект Telegram Analytics, который предоставляет открытую статистику русскоязычных каналов в мессенджере Telegram. Об этом сообщает канал Telegram Info. Сервис предоставляет информацию более чем о 10 тысячах каналов.

Проект указывает количество подписчиков, их суточный прирост, средний охват каждой публикации, число просмотров публикаций, а также количество репостов из канала и цитируемость в других каналах. Telegram Analytics формирует рейтинги за один день, неделю и две недели. Динамика отображается с помощью графиков.

Каждый день в рейтинг автоматически включаются около тысячи новых каналов. Для включения канала в рейтинг нужно заполнить форму.