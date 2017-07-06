Управляющий «РБК ТВ» Эльмар Муртазаев уходит из компании. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двоих сотрудников холдинга и человека, знакомого с владельцами «РБК».

Как уточняет издание, Муртазаев предупредил об уходе несколько месяцев назад бывшего владельца холдинга Михаила Прохорова. Он решил уйти из журналистики и открыть собственный бизнес.

При этом по данным газеты, вместе с Муртазаевым может уйти часть команды канала. Насколько сильными будут изменения, зависит в том числе и от того, кто заменит Муртазаева и насколько новый директор захочет обновить команду. Скорее всего, канал станет еще больше ориентироваться на новости бизнеса и меньше — на политическую повестку, рассказал один из собеседников «Ведомостей».