Правительство готово инвестировать в программу «Цифровая экономика» 5 миллиардов рублей в год. Эти деньги пойдут на бесплатные онлайн-курсы, которые смогут пройти более миллиона россиян для получения второго высшего образования. Об этом сообщает газета «Известия».

Сделать это россияне смогут с помощью ваучеров, которые дадут желающим повысить квалификацию. При этом ваучеры на переподготовку частично профинансирует государство, а частично — работодатель сотрудника, отмечает издание.

Создатели программы «Цифровая экономика» отметили, что современные институты готовят выпускников к работе в «традиционном» секторе, при этом отмечается разрыв с реальными запросами компаний.

5 июля Совет при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам одобрил госпрограмму «Цифровая экономика». Разработать ее президент России Владимир Путин поручил в декабре 2016 года в ходе послания Федеральному собранию. Первый вариант программы был представлен правительством в апреле 2017 года.