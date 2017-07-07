Вместе с управляющим директором Эльмаром Муртазаевым телеканал «РБК» покинет команда, которую он привел год назад. Об этом сообщает интернет-издание «Медуза» со ссылкой на источник в холдинге.

Креативный продюсер РБК-ТВ Александр Уржанов подтвердил «Медузе», что планирует покинуть канал. «У нас была общая стратегия развития канала, и без него [Муртазаева] продолжать ее реализовывать затруднительно», — сказал он.

Кроме того, по данным издания, РБК-ТВ покинут генеральный продюсер Александр Богомолов и директор по продукту Игорь Садреев. Садреев на вопрос о возможном уходе заявил: «Пока работаем». Богомолов отказался от комментариев.

С телеканала также уйдут глава информационной службы Альфия Зивере и корреспонденты Роман Супер и Родион Чепель. Ведущий Станислав Кучер также думает об уходе с РБК-ТВ.

Ранее сообщалось, что управляющий РБК-ТВ Эльмар Муртазаев уходит из компании.