Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: роботы для найма сотрудников в «Пятерочке», групповые видеочаты в Facebook, инвестиции AddVenture, голографический смартфон и борьба «ВКонтакте» с сообществами-ботами.

Закрытие Jawbone

Компания Jawbone, выпускающая одноименные фитнес-трекеры и наушники, закрывается. Jawbone уже не оказывает клиентам техническую поддержку. Причины ликвидации не раскрываются.

При этом основатель Jawbone Хосейн Рахман уже создал новую компанию под названием Jawbone Health Hub, которая будет работать в области обработки медицинских данных.

Сокращения в SoundCloud

Музыкальный сервис SoundCloud уволит 40 % своих сотрудников — 173 человека — для повышения финансовых показателей. Сервис также закроет офисы в Лондоне и Сан-Франциско и оставит два основных — штаб-квартиру в Берлине и офис в Нью-Йорке. В сервисе считают, что благодаря сокращению издержек SoundCloud сможет конкурировать с такими гигантами, как Apple и Spotify.

Видеочаты в Facebook

Социальная сеть Facebook разрабатывает приложение для проведения групповых видеочатов Bonfire, которое будет работать по принципу популярных у американских подростков сервисов HouseParty и Fam. Детали разработки приложения, как и сроки выхода, не раскрываются.

Роботы для найма сотрудников в «Пятерочке»

Торговая сеть «Пятерочка» протестировала голосовых роботов для поиска и найма сотрудников. Робот Вера умеет распознавать человеческую речь, искать резюме кандидатов на крупнейших рекрутинговых сайтах по заданным параметрам и дозваниваться до потенциальных соискателей с целью рассказать им о вакансиях в «Пятерочке». Затем робот передает текстовую информацию об интересе кандидата к вакансии сотрудникам HR-отдела.

Также компания тестирует мужской голос. Потенциальным работникам магазинов будет звонить робот по имени Ермил. Его навыки схожи с навыками Веры.

Инвестиции AddVenture

Фонд AddVenture инвестировал 5 миллионов долларов в российский сервис доставки здоровой еды Grow Food. Какая доля теперь принадлежит AddVenture в Grow Food, не говорится.

Уточняется, что Grow Food планирует направить средства на региональную экспансию компании, запуск низкобюджетной и веганской линеек, а также на открытие федерального распределительного центра, который позволит составлять наборы на основе предпочтений клиентов.

Голографический смартфон

Компания RED, специализирующаяся на производстве цифровых кинокамер, открыла предзаказ на голографический смартфон Hydrogen. Новинка доступна для предзаказа по цене 1 195 долларов за алюминиевую версию и 1 595 за телефон в титановом корпусе. Отправка устройств покупателям запланирована на первый квартал 2018 года. Краткое описание продукта и форма предзаказа доступны на сайте компании.

RED

Борьба «ВКонтакте» с сообществами-ботами

Социальная сеть «ВКонтакте» начала бороться с интернет-ботами. Об этом сообщается в группе администрирования сообществ. Пока сообществам-ботам запрещено использовать подписку на сообщество, отметки «Нравится» и репосты.