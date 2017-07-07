Большинство россиян (54 %) положительно оценили достаток в своей семье. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

При этом лишь 14 % опрошенных полностью довольны достатком в семье, а 40 % респондентов этот показатель «скорее устраивает».

«Способ распоряжения семейным бюджетом» устраивает 95 % участников опроса, а о финансовой поддержке со стороны родственников в сложных ситуациях заявили 78 %. 15 % опрошенных, по их словам, скорее сами являются опорой для близких, чем получают от них поддержку.

Исследование провели с 1 по 3 июля 2017 года при участии 1,8 тысячи респондентов.