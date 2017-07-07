Сервисы «Яндекс.Касса» и «Яндекс.Маркет» провели исследование о том, как изменился спрос на различные товары у жителей Москвы и Санкт-Петербурга дождливым летом. Об этом The Village сообщили представители «Яндекса».

В частности, в семь раз увеличилось число заказов в московских сервисах по доставке еды, в петербургских — в 18 раз. Также на 21 % увеличился спрос на игровые приставки. Мужские и женские свитеры стали покупать чаще: их спрос увеличился на 30 %, при этом популярность купальников снизилась на 27 %, а мужских плавок — на 41 %.

Спрос на резиновые сапоги вырос на 81 %, а вот на вентиляторы и кондиционеры — упал: в Москве на 74 %, а в Петербурге — на 58 %. Зато обогреватели стали покупать на 30 % чаще.