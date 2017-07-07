Московские власти начали пилотный проект по проведению мини-аукционов на госзакупки до 400 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на столичный департамент по конкурентной политике сообщает ТАСС.

Проект включил в себя реализацию закупок со стороны московских госучреждений в рамках закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на сумму до 100 тысяч рублей и до 400 тысяч рублей. Ранее такие закупки в электронном варианте не проводились.

«Пилотный проект по системе проведения мини-аукционов был запущен в феврале 2017 года, систему протестировали со столичным департаментом образования. Всего было проведено 1,5 тысячи закупок на сумму, стоимость среднего заключенного контракта составляла 120 тысяч рублей», — заявил сотрудник департамента.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина заявила, что с помощью проекта городу удалось сэкономить бюджетные деньги. «За три месяца работы проекта образовательными учреждениями проведено около 1,5 тысячи мини-аукционов на сумму 225 миллионов рублей. По итогам торгов среднее снижение начальных цен составило более 30 %, при этом городу удалось сэкономить 70 миллионов рублей», — заявила Сергунина.

Мини-аукцион предполагает быструю реакцию поставщика на требование заказчика при помощи оперативного формирования предложений в течение нескольких минут. По итогам проведения мини аукциона, поставщик, который предложил лучшую цену, выставляет оферту и заключает контракт с заказчиком.