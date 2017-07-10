Центробанк лишил лицензии еще два кредитных учреждения. На этот раз под удар попали московские «Сталь банк» и банк «Премьер кредит». Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Обе компании неоднократно нарушали действующее федеральное законодательство, регулирующее банковскую деятельность, нормативные акты самого Центробанка, а также введенные им дополнительные ограничения. В частности, «Сталь банк» использовал рискованную бизнес-модель, характеризующуюся низким качеством активов. Похожая ситуация сложилась и в банке «Премьер кредит», который вдобавок к этому вел высокорискованную кредитную политику. Адекватная оценка рисков привела к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства компаний.

Согласно данным на 1 июня 2017 года, банк «Премьер кредит» занимал 369-е место в банковской системе России, а «Сталь банк» — 527-е. Обе организации участвуют в системе страхования вкладов.

Кроме того, Центробанк ввел временную администрацию в банке «Югра» в связи с неустойчивым финансовым положением компании и наличием угрозы интересам ее кредиторов и вкладчиков. На следующие полгода управление банком переходит Агентству по страхованию вкладов. Помимо этого, на три месяца вводится мораторий на выплаты по требованиям кредиторов. Выплаты страхового возмещения вкладчикам «Югры» начнутся в течение 14 дней.

Центробанк ужесточил контроль над российскими кредитными организациями во второй половине 2013 года. С тех пор лицензий лишились более ста банков. Предполагается, что массовая зачистка рынка закончится к 2020 году.

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