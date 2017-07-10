Центробанк может ограничить автопереводы с карт «Мир» на карты других платежных систем. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Смысл предложения заключается в том, что клиентам будет неудобно каждый раз в ручном режиме переводить деньги и тогда они с большей вероятностью будут пользоваться национальной картой.

По словам представителя «Мира», основная задача платежной системы — сделать карты удобными. Он рассказал, что для этого система использует программу лояльности, а также внедрила «удобные и быстрые переводы государственных выплат на счета граждан».

С 1 июля «Мир» выдается всем бюджетникам, впервые обратившимся в банк за открытием счета. Тем, кто уже получает бюджетные выплаты, нужно оформить «Мир» до 1 июля 2018 года, а для пенсионеров переходный период продлится до 2020 года.