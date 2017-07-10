С 10 июля вступили в силу изменения в правилах регистрации транспортных средств: теперь автомобиль можно поставить на учет даже с трудночитаемыми идентификационными номерами. Об этом сообщает «Интерфакс».

C сегодняшнего дня при возможности идентификации транспортных средств с номерами, измененными в результате естественного износа, коррозии или ремонта, их будет можно зарегистрировать. Новые правила призваны избавить россиян от проверки и комплектации документов.

Кроме того, владельцы, которые подают заявления на регистрацию машин через Единый портал госуслуг, могут предоставить автомобиль сразу к месту осмотра.