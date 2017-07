Обновлено: добавлен комментарий ФНС.

Утром в понедельник, 10 июля, в работе сайта Единого государственного реестра юридических лиц произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Down For Everyone Or Just Me.

Проблема носит глобальный характер. При попытке загрузить страницу egrul.nalog.ru пользователи получают сообщение «Время подключения истекло».

В Федеральной налоговой службе, которая контролирует портал ЕГРЮЛ, пока не прокомментировали, по какой причине у пользователей возникли сложности с загрузкой сайта.

UPD (12:30): В Федеральной налоговой службе объяснили, что сбой в работе сайта ЕГРЮЛ связан с плановыми техническими работами, которые продлятся по 11 июля. В это время также возможны неполадки в работе Федеральной информационной адресной системы и личных кабинетов налогоплательщиков для юрлиц и ИП.

В ЕГРЮЛ содержатся сведения о юридических лицах, работающих в России. Данные из базы используют в том числе налоговики, бухгалтеры и службы безопасности.