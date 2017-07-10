Сбербанк установил первый банкомат, который может распознавать клиентов по лицу и выдавать деньги без банковской карты. Об этом представители компании сообщили The Village.

Банкомат поставили в офисе банка на Кутузовском проспекте. Пока он доступен только для сотрудников Сбербанка. При первом использовании клиенту нужно будет создать свой биометрический шаблон, чтобы в будущем этот и другие банкоматы смогли узнавать пользователя в лицо.

Также в тестовом банкомате есть функция видеосвязи с консультантом, который может помочь с проведением операций.

В новом банкомате используется алгоритм распознавания лиц от Toshiba, который внедрила компания RecFaces. По итогам пилотного проекта, который продлится до конца 2017 года, банк решит, будет ли внедрять технологию в других банкоматах.