Президент «Югры» Алексей Нефедов высказался о введении в банке временной администрации. Его слова приводит агентство RNS.

«Ситуация пока непонятная, потому что банк выполнял все нормативы Центрального банка, полностью обладал ликвидностью. Пока для нас это тоже такая новость, как, наверное, и для всего рынка», — заявил Нефедов, уточнив, что регулятор не предупреждал администрацию о готовящемся отстранении акционеров и менеджеров от управления банком.

В понедельник, 10 июля, Центробанк ввел временную администрацию в банке «Югра» в связи с «неустойчивым финансовым положением компании» и «наличием угрозы интересам ее кредиторов и вкладчиков». На следующие полгода управление банком переходит Агентству по страхованию вкладов.

Помимо этого, на три месяца вводится мораторий на выплаты по требованиям кредиторов. Выплаты страхового возмещения вкладчикам «Югры» начнутся в течение 14 дней. По данным газеты «Ведомости», это может стать самым крупным страховым случаем в истории российских банков: в «Югре» сейчас находится 181 миллиард рублей физических лиц.

По мнению опрошенных агентством «РБК» экспертов, у «Югры» есть всего два сценария — санация или отзыв лицензии.

До введения моратория в «Югре» проводилась внеплановая проверка. Поводом для этого стал сбой в работе, который произошел в конце апреля.

Банк «Югра» входит в топ-30 по величине активов и в топ-20 по размеру привлеченных от населения средств. Убыток компании по итогам 2016 года составил 32,3 миллиарда рублей, что является рекордной для банка суммой.

Ранее специалисты уже рассказывали The Village, на что обращать внимание при выборе банка.