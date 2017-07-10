Российский Центральный банк увидел признаки того, что в банке «Югра», в котором ввели временную администрацию, предоставляли регулятору недостоверную отчетность, а также занимались манипуляциями с вкладами. Об этом со ссылкой на зампреда ЦБ Василия Поздышева сообщает «Интерфакс».

На протяжении последних нескольких месяцев у нас есть признаки того, что отчетность, которую нам предоставляет сам банк, является недостоверной. Также у нас есть признаки возможного вывода активов и, скажем так, возможных манипуляций со вкладами. Самое, скажем так, известное нарушение — это забалансовые вклады. Вы знаете, что банк с апреля прошлого года находится на ограничении. Тем не менее, особенно в последнее время, появилась достаточно активная реклама, тем не менее, это никак не отражается в балансе василий поздышев, зампред ЦБ

В понедельник, 10 июля, Центробанк ввел временную администрацию в банке «Югра» в связи с «неустойчивым финансовым положением компании» и «наличием угрозы интересам ее кредиторов и вкладчиков». На следующие полгода управление банком переходит Агентству по страхованию вкладов.

Помимо этого, на три месяца вводится мораторий на выплаты по требованиям кредиторов. Выплаты страхового возмещения вкладчикам «Югры» начнутся в течение 14 дней. По данным газеты «Ведомости», это может стать самым крупным страховым случаем в истории российских банков: в «Югре» сейчас находится 181 миллиард рублей физических лиц.

По мнению опрошенных агентством «РБК» экспертов, у «Югры» есть всего два сценария — санация или отзыв лицензии.

Банк «Югра» входит в топ-30 по величине активов и в топ-20 по размеру привлеченных от населения средств. Убыток компании по итогам 2016 года составил 32,3 миллиарда рублей, что является рекордной для банка суммой.

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