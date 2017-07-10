Член правления Ночной хоккейной лиги Сергей Бабинов заявил, что в организации пока не обсуждали ситуацию с новыми спонсорами. Об этом сообщает «Интерфакс». Нынешнего спонсора лиги — банк «Югра» — перевели на временное финансирование.

«Пока ситуация непонятная, это не обсуждалось. Но жизнь на этом не заканчивается, будет другой партнер», — заявил Бабинов.

Другой генеральный партнер НХЛ — компания «Норникель» — утверждает, что «компания выполнит все принятые на себя обязательства по финансированию Ночной хоккейной лиги, вопросы дополнительного финансирования находятся в компетенции попечительского совета НХЛ».

В понедельник, 10 июля, Центробанк ввел временную администрацию в банке «Югра» в связи с «неустойчивым финансовым положением компании» и «наличием угрозы интересам ее кредиторов и вкладчиков». На следующие полгода управление банком переходит Агентству по страхованию вкладов.

Помимо этого, на три месяца вводится мораторий на выплаты по требованиям кредиторов. Выплаты страхового возмещения вкладчикам «Югры» начнутся в течение 14 дней. По данным газеты «Ведомости», это может стать самым крупным страховым случаем в истории российских банков: в «Югре» сейчас находится 181 миллиард рублей физических лиц.

По мнению опрошенных агентством «РБК» экспертов, у «Югры» есть всего два сценария — санация или отзыв лицензии.

Банк «Югра» входит в топ-30 по величине активов и в топ-20 по размеру привлеченных от населения средств. Убыток компании по итогам 2016 года составил 32,3 миллиарда рублей, что является рекордной для банка суммой.

Ранее специалисты уже рассказывали The Village, на что обращать внимание при выборе банка.