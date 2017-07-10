Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: первый российский экраноплан, новые лазерные авиационные датчики и рекламная интеграция.

Первые аптеки «Магнита»

Крупнейший по количеству магазинов ретейлер в России «Магнит» открыл первые четыре собственные аптеки в Краснодаре на базе магазинов «у дома». Сейчас в двух аптеках сети открытая выкладка товаров, а в остальных товар можно получить только за прилавком. «Магнит» также планирует запустить сайт для сети «Магнит Аптека». Кроме того, для нее разработают отдельные программы лояльности.

Победители VK Cup 2017

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила победителей чемпионата по программированию VK Cup, которые разделили призовой фонд в размере 2,5 миллиона рублей. Первое место заняли Станислав Ершов и Айдар Сайранов из Санкт-Петербурга, второе — Владислав Макеев и Михаил Ипатов из Москвы, третье — Владимир Смыкалов из Санкт-Петербурга и Богдан Прищенко из Львова.

Многоцелевой российский экраноплан

Российская компания «Радар ММС» подготовила проект многоцелевого экраноплана «Чайка». Разработку можно будет использовать для решения разнообразных задач — от грузоперевозок до разведки. Макет уже проходит лабораторные испытания.

Проект морского экраноплана A-050-742d/ЦКБ по СПК имени Алексеева

Новые лазерные авиационные датчики

Американская компания Ophir Corporation завершила испытания новых лазерных датчиков, которые в перспективе могут заменить на борту пассажирских самолетов традиционные пневматические измерительные системы. Серийное использование новых систем на гражданских самолетах планируется начать в ближайшие пять лет.

Рекламная интеграция

Несколько издательских домов начнут совместно реализовывать остаточный трафик — нераспроданные рекламные места на своих сайтах. Планируется, что в проекте примут участие «Аргументы и факты», Burda, «Вечерняя Москва», «Российская газета» и «Собеседник».

Инвестиции в YourChart.net

Венчурный инвестор Александр Румянцев вложился в сервис музыкальных рейтингов для мобильных устройств YourChart.net. В обмен он получит долю в компании в размере 10 %. Сумма инвестиций не раскрывается. Полученные средства направят на рекламу и продвижение.