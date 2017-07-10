Главным редактором сайта Republic снова назначат Максима Кашулинского
Журналист Максим Кашулинский снова станет главным редактором сайта Republic. Об этом сообщает русская служба «Би-би-си». В понедельник, 10 июля, глава редакции издания Ирина Малкова заявила, что к концу июля она уйдет из него заниматься собственным проектом.
Также Republic покинут заместители главного редактора Павел Миледин и Петр Мироненко. Мироненко подтвердил свой уход «Би-би-си».
Малкова и Мироненко начали работать в Republic в 2016 году, Миледин пришел в издание в 2017-м. До этого они работали в «РБК».
Главным редактором Republic с 2014 года, когда издание еще называлось «Слон», был сам Кашулинский. Позже он занял пост издателя сайта.
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