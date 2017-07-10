Журналист Максим Кашулинский снова станет главным редактором сайта Republic. Об этом сообщает русская служба «Би-би-си». В понедельник, 10 июля, глава редакции издания Ирина Малкова заявила, что к концу июля она уйдет из него заниматься собственным проектом.

Также Republic покинут заместители главного редактора Павел Миледин и Петр Мироненко. Мироненко подтвердил свой уход «Би-би-си».

Малкова и Мироненко начали работать в Republic в 2016 году, Миледин пришел в издание в 2017-м. До этого они работали в «РБК».

Главным редактором Republic с 2014 года, когда издание еще называлось «Слон», был сам Кашулинский. Позже он занял пост издателя сайта.